قادته أوهام الذهب للموت المحقق.. مواطن يلقى حتفه داخل حفرة عميقة

قادت أوهام البحث عن الذهب مواطن للموت في حفرة عميقة في منطقة تبوك، حيث أكدت مصادر أن المواطن لقي حتفه بعدما غمرته الرمال مما أودى بحياته داخل الحفرة.

وأكدت المصادر أن بعض الأشخاص اندفعوا وتكالبوا على “التنقيب الممنوع” للبحث عن الذهب المدفون في المنطقة، ليتوفى مواطن داخل حفرة عميقة، ولم يتمكن أصدقاؤه من إخراجه إلا بعد أن فارق الحياة، وفقا لـ”اخبار 24″.

وأكدت المصادر أن أعمال الحفر للبحث عن المتوفى استمرت ساعات طويلة لإخراجه، مشيرة إلى أنه على إثر هذه الحادثة تم إيقاف خمسة أشخاص، أربعة منهم في العقد السادس، وشخص يبلغ من العمر 70 عامًا، وتمت إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة.