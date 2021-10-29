حالة الطقس اليوم .. تكوّن سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة إلى غائمة جزئياً ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك, كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، جازان، الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض, كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-36 كم/ساعة, من نصف المتر إلى متر ونصف, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، خفيف الموج إلى متوسط, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.