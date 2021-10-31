لماذا كان يتجه التُجار العرب إلى اليمن في الشتاء وإلى الشام في الصيف؟.. “الزعاق” يجيب (فيديو)

كشف المختص في علوم الفلك الدكتور خالد الزعاق، عن سبب رحلة التُجار العرب إلى بلاد الشام في الصيف وفي فصل الشتاء إلى اليمن.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن أهل البادية يتنقلون مع بداية البوادر الشتوية للبحث عن الكلأ، وبعدها بـ6 شهور يجتمعون حول موارد المياه، أما أهل البحر يدخلون مع بداية موسم الصيف للبحر بحثاً عن مغارات اللؤلؤ ويمكثون فيه 4 شهور.

وأكد الزعاق ، أن الزُراع يتركون منازلهم التي تسمى بـ”المسكنة” ويتجهون إلى المزارع هرباً من الهواء الساخن الذي يُسمى “السموم” ، مٌشيراً إلى أن أهل الهوى يكرهون دخول الشتاء لأنه يفرقهم عن بعضهم.