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مليون ريال غرامة والتشهير.. تعديلات جديدة تخص نظام مراقبة شركات التمويل

مليون ريال غرامة والتشهير.. تعديلات جديدة تخص نظام مراقبة شركات التمويل

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مليون ريال غرامة والتشهير.. تعديلات جديدة تخص نظام مراقبة شركات التمويل

مليون ريال غرامة والتشهير.. تعديلات جديدة تخص نظام مراقبة شركات التمويل
http://almnatiq.net/?p=1058041
محررو المناطق:

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور الموافقة على تعديلات جديدة، تخص نظام مراقبة شركات التمويل، تتعلق بالعقوبات المقررة.

وبحسب المصادر، وفقًا لـ”عكاظ”، نصت التعديلات على تعديل الفقرة (2) من المادة الـ35 من نظام مراقبة شركات التمويل، وإضافة فقرتين: ويعاقب- وفقاً لجسامة المخالفة – بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على 2000000 ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف- أيهما أكثر، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما يقضي به النظام.

وأشارت المصادر، إلى أن التعديلات منحت للبنك المركزي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته أحكام النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

كما سمحت التعديلات بجواز التشهير، وذلك بتضمین الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة، وفقا لما ذكرته المصادر.

يذكر أن نظام مراقبة شركات التمويل قد صدر بأمر ملكي لوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما.

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