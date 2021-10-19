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أردوغان يتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة أثناء افتتاحه حديقة بأنقرة (فيديو)

أردوغان يتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة أثناء افتتاحه حديقة بأنقرة (فيديو)

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أردوغان يتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة أثناء افتتاحه حديقة بأنقرة (فيديو)

أردوغان يتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة أثناء افتتاحه حديقة بأنقرة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1058046

تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموقف محرج أثناء افتتاحه حديقة الأمة بأنقرة.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، زاحمت طفلة الرئيس “أردوغان”، عدة مرات، لدى قيامه بقص شريط افتتاح حديقة الأمة في مركز أتاتورك الثقافي في أنقرة.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات محرجة لأردوغان، في مشهد كوميدي يظهر إصرار الطفلة على قص شريط الافتتاح قبله، رغم تنبيهه لها بعدم الاستعجال والانتظار حتى يأخذ زمام الأمور.

ووسط إصرار الطفلة على قص الشريط، رفع القائمون على الفعالية الشريط فوق مستوى يدها.

الجدير ذكره أن أردوغان تعرض لنفس الموقف المحرج ، في سبتمبر الماضي، حيث باغت طفل آخر الرئيس التركي وقص شريط الافتتاح قبله، وظهر في فيديو متداول، الرئيس التركي وهو ينبه الطفل على رأسه لحثه على التمهل.

 

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