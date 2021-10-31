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كورونا يهاجم الصين بقساوة.. 14 مقاطعة تحت حكم الفيروس

كورونا يهاجم الصين بقساوة.. 14 مقاطعة تحت حكم الفيروس
http://almnatiq.net/?p=1058057
المناطق- وكالات:

امتدت موجة تفشي فيروس كورونا الأخيرة في الصين إلى 14 مقاطعة، إذ جرى تسجيل حالات إصابة محلية العدوى وحالات بدون أعراض خلال الـ14 يوما الماضية، وفقا لما أعلنته لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وخلال مؤتمر صحفي، كشف المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنغ، أن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا يزال قاتما ومعقدا، إذ أن حالات العدوى تواصل انتشارها بسرعة.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة، عن تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا في الصين خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي هذا في وقت أكد فيه كبير خبراء الأوبئة في الصين، تشونغ نان شان، أن البلاد ستكون قادرة على احتواء الموجة الأخيرة لتفشي فايروس كورونا بشكل فعال في غضون شهر.

يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا في الصين الرئيسي يبلغ 97151، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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