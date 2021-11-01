وزير المالية: في هذا الموعد سيتم النظر في تعديل ضريبة القيمة المضافة (فيديو)

كشف وزير المالية، محمد الجدعان، عن عدم وجود أي تفكير في الوقت الحالي في تعديل ضريبة القيمة المضافة، مبينا أن هدفها هو التعامل مع الصدمة الكبيرة التي عانى منها العالم بسبب جائحة كورونا.
وقال الجدعان، في تصريحات متلفزة: “بشكل عام كلام ولي العهد كان واضحًا، حيث كان الهدف من زيادة ضريبة القيمة المضافة هو التعامل مع الصدمة الكبيرة التي عانى منها العالم كله والمملكة أيضًا بسبب جائحة كورونا”.
وتابع وزير المالية: “وعند استعادة الاقتصاد والمالية العامة عافيتهما خلال سنتين أو ثلاثة قادمة، سيتم النظر في تعديل ضريبة القيمة المضافة، ولكن حاليًا لا يوجد أي تفكير في تعديل”.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان لـ"الشرق": حالياً لا يوجد أي تفكير في تعديل ضريبة القيمة المضافة، وهدفها كما قال ولي العهد التعامل مع آثار الجائحة، ولن يتم النظر فيها قبل أن تتحسن المالية العامة@MAAljadaan@NourAmache#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/NpSf01ency
— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) October 31, 2021
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