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ميلشيا الحوثي تستهدف مأرب بصاروخ باليستي وتقتل وتصيب 29 مدنيا بينهم نساء وأطفال

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ميلشيا الحوثي تستهدف مأرب بصاروخ باليستي وتقتل وتصيب 29 مدنيا بينهم نساء وأطفال

ميلشيا الحوثي تستهدف مأرب بصاروخ باليستي وتقتل وتصيب 29 مدنيا بينهم نساء وأطفال
http://almnatiq.net/?p=1058120
محررو المناطق:

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهدفت التجمعات السكنية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مارب، بصاروخين بالستيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة 29 مدنيا بينهم نساء وأطفال.

وكتب الإرياني عبر حسابه على تويتر: “من جديد تستهدف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التجمعات السكنية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مارب، وهذه المرة بصاروخين بالستيين (إيراني الصنع) أصابا مسجدا ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان والأسر النازحة من خارج المديرية، وأسفر عن استشهاد وجرح 29 مدنيا بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف وزير الإعلام اليمني: “هذه المجزرة المروعة تأتي بعد سلسلة من جرائم القتل الممنهج للمدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية في محافظات مأرب وتعز، وراح ضحيتها الأبرياء من نساء وأطفال، والقصف المتعمد للتجمعات السكانية من منازل ومساجد ومعاهد، في ظل صمت دولي مطبق غير مفهوم ولا مبرر”.

وأكد الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان، مطالبين بالقيام بمسئولياتهم القانونية والأخلافية وإدانة ووقف جرائم القتل اليومي للمدنيين، وملاحقة وتقديم المسئولين عنها من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي للمحاسبة باعتبارهم مجرمي حرب.

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