علماء يوضحون شرطين مهمين لوقف عدوى فيروس كورونا نهائياَ

كشف مجموعة من العلماء عن “شرطين أساسيين” يجب توافرهما لكي يصبح فيروس كورونا أقل خطورة في نهاية المطاف، في ظل تزايد قدرته على التحور.

فالعلماء باتوا يدركون أن هذا الفيروس لا يشبه فيروسات أخرى مستقرة نسبيا مثل الحصبة، لذا وبعد عدو دراسات حددوا عاملين أساسيين لكي يتم حماية كل شخص حول العالم في نهاية المطاف من المرض المروع

ويشير التقرير إلى أنه كان هناك بعض الأمل في قدرة البشرية على القضاء تماما على الفيروس، لكنه مع سرعة انتشاره في جميع القارات، وتزايد عدد الحالات، تحول هذا الأمل إلى فكرة الاستئصال المحلي، من خلال الوصول إلى مناعة القطيع والحصول على التطعيمات.

وأكد العلماء أن يشترط عدم ظهور متحورات جديدة للفيروس وكذلك التوسع في تطعيم الأشخاص ، لأن ذلك سيجعل الفيروس يتحول إلى ما اشبه بالأنفلونزا الموسمية.