422 مستفيدًا من الفعاليات التوعوية لليوم العالمي للبصر في نجران

المناطق- واس:

نظّمت صحة نجران فعاليات اليوم العالمي للبصر، الذي يقام هذا العام تحت شعار “حب عيونك” وذلك في مركز العزام مول.

وأوضحت صحة نجران أن الفعاليات تضمنت إقامة معرض توعوي وعيادة فحص النظر، بمشاركة أطباء العيون وأخصّائي البصريات، حيث استفاد منها 422 شخصًا، كما تم تقديم مواد توعوية مرئية للزوار، إضافةً إلى تقديم إرشادات توعوية للحفاظ على صحة العين، وكذلك الإجابة على استفسارات الزوار.

وبينت أن الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول العناية بالعيون، وزيادة الوعي بالأمراض التي يمكن تجنبها أو المسببة للإعاقة البصرية وطرق علاجها والوقاية منها وكيفية اكتشافها مبكرًا.