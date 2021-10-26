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جامعة الملك عبدالعزيز توقع مذكرة تفاهم مع مركز الغطاء النباتي

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جامعة الملك عبدالعزيز توقع مذكرة تفاهم مع مركز الغطاء النباتي

جامعة الملك عبدالعزيز توقع مذكرة تفاهم مع مركز الغطاء النباتي
http://almnatiq.net/?p=1058132
المناطق- واس:

وقّعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز المبدعون للدراسات والاستشارات والتدريب، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في مقر المركز أمس، للتعاون في مجال الخدمات الاستشارية لتنمية الغطاء النباتي.

 

وقع عن الجامعة رئيس الجامعة رئيس مجلس إدارة مركز المبدعون الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومثّل مركز الغطاء النباتي الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر.

 

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات دراسات الغطاء النباتي ومكافحة حرائق الغابات والخدمات البحثية والتقنية والفنية، وكذلك مجالات التدريب والتشغيل، إضافةً إلى التعاون في مجال الاستثمار والتسويق للمتنزهات الوطنية.

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