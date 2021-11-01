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هل ينقل الملقحون بلقاح كورونا العدوى إلى غيرهم؟.. دراسة تحسم الجدل

هل ينقل الملقحون بلقاح كورونا العدوى إلى غيرهم؟.. دراسة تحسم الجدل
http://almnatiq.net/?p=1058134
محررو المناطق

توصّلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا لديهم خطر أقل، ولكن ملموس، للإصابة بالمتحور دلتا، مقارنةً بالأشخاص غير المطعمين

وبحسب الدراسة، التي نُشرت في دورية “ذا لانسيت أنفيكشن ديسيس”، يتخلص الأشخاص المطعمون من العدوى بسرعة أكبر من أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم.

لكن ذروة الحمل الفيروسي بين الأشخاص المطعمين تبقى مماثلة لتلك التي يظهرها الأشخاص غير المطعمين. هذا الأمر قد يفسر سبب استمرار المطعمين بنقل الفيروس بسهولة لآخرين، خاصةً في البيئات المنزلية

وتظل اللقاحات فعالة بشكل كبير في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفيات الناجمة عن كورونا، لكن بعض الدراسات تشير إلى أنها قد تكون أقل فاعلية ضد المتحور دلتا، وهو السلالة السائدة حالياً من الفيروس.

 

 

 

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