إجراء أكثر من 98 ألف فحص إشعاعي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك خلال العام الماضي

المناطق- تبوك- فايز السميري:

أجرى قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك أكثر من 98 ألف فحصًا إشعاعيًّا خلال العام الماضي .

وأشارت الإحصائية أن الفحوصات الإشعاعية المقدمة لمراجعي قسم الأشعة السينية بلغ٦٧٣٣٦ حالة، بينما بلغ عدد فحوصات الرنين المغناطيسي ٦٥٢٠ حالة , وبلغ عدد فحوصات الاشعة المقطعية حالة ١٠٨١٦ حالة , وعدد فحوصات التنظير الاشعاعي ٢٥٢ حالة , كما بلغ عدد حالات تصوير الثدي ٤٥٧ حالة , وعدد الأشعة فوق الصوتية ١٢٩٤٣ حالة .

جدير بالذكر ان قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يقدم خدمات اشعة تشخيصية متعددة ذات جودة عالية للمرضى , حيث يتوفر بالقسم أحدث الأجهزة الطبية وقد تم دعم القسم بكفاءات طبية وفنية مؤهلة ومدربة على اعلى المستويات .