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إجراء أكثر من 98 ألف فحص إشعاعي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك خلال العام الماضي

إجراء أكثر من 98 ألف فحص إشعاعي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك خلال العام الماضي

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إجراء أكثر من 98 ألف فحص إشعاعي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك خلال العام الماضي

إجراء أكثر من 98 ألف فحص إشعاعي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك خلال العام الماضي
http://almnatiq.net/?p=1058155
المناطق- تبوك- فايز السميري:

أجرى قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك أكثر من 98 ألف فحصًا إشعاعيًّا خلال العام الماضي .

وأشارت الإحصائية أن الفحوصات الإشعاعية المقدمة لمراجعي قسم الأشعة السينية بلغ٦٧٣٣٦ حالة، بينما بلغ عدد فحوصات الرنين المغناطيسي ٦٥٢٠ حالة , وبلغ عدد فحوصات الاشعة المقطعية حالة ١٠٨١٦ حالة , وعدد فحوصات التنظير الاشعاعي ٢٥٢ حالة , كما بلغ عدد حالات تصوير الثدي ٤٥٧ حالة , وعدد الأشعة فوق الصوتية ١٢٩٤٣ حالة .

جدير بالذكر ان قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يقدم خدمات اشعة تشخيصية متعددة ذات جودة عالية للمرضى , حيث يتوفر بالقسم أحدث الأجهزة الطبية وقد تم دعم القسم بكفاءات طبية وفنية مؤهلة ومدربة على اعلى المستويات .

 

 

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