احدث الأخبار

أمانة العاصمة المقدسة تغلق عدد من المنشآت المخالفة
منطقة مكة المكرمة
 وزير المالية: في هذا الموعد سيتم النظر في تعديل ضريبة القيمة المضافة (فيديو)
أبرز المواد
 هل ينقل الملقحون بلقاح كورونا العدوى إلى غيرهم؟.. دراسة تحسم الجدل
أبرز المواد
 422 مستفيدًا من الفعاليات التوعوية لليوم العالمي للبصر في نجران
المناطق
 بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف في معهد الصناعات الغذائية بالخرج
أبرز المواد
 جامعة الملك عبدالعزيز توقع مذكرة تفاهم مع مركز الغطاء النباتي
أبرز المواد
 خبير أرصاد: سحب ممطرة تتكون على هذه المناطق اليوم
أبرز المواد
 علماء يوضحون شرطين مهمين لوقف عدوى فيروس كورونا نهائياَ
أبرز المواد
 ميلشيا الحوثي تستهدف مأرب بصاروخ باليستي وتقتل وتصيب 29 مدنيا بينهم نساء وأطفال
أبرز المواد
 “مرور الرياض” يحرر مخالفات لقائدي مركبات بسبب إشغال مواقف ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 طالت القرآن الكريم.. مناهج حوثية جديدة برعاية إيرانية في صنعاء
أبرز المواد
 أول تعليق من رئيس وزراء اليابان “كيشيدا” عقب فوزه بالانتخابات
أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تغلق عدد من المنشآت المخالفة

أمانة العاصمة المقدسة تغلق عدد من المنشآت المخالفة

منطقة مكة المكرمة
وزير المالية: في هذا الموعد سيتم النظر في تعديل ضريبة القيمة المضافة (فيديو)

وزير المالية: في هذا الموعد سيتم النظر في تعديل ضريبة القيمة المضافة (فيديو)

أبرز المواد
هل ينقل الملقحون بلقاح كورونا العدوى إلى غيرهم؟.. دراسة تحسم الجدل

هل ينقل الملقحون بلقاح كورونا العدوى إلى غيرهم؟.. دراسة تحسم الجدل

أبرز المواد
422 مستفيدًا من الفعاليات التوعوية لليوم العالمي للبصر في نجران

422 مستفيدًا من الفعاليات التوعوية لليوم العالمي للبصر في نجران

المناطق

أمانة العاصمة المقدسة تغلق عدد من المنشآت المخالفة

أمانة العاصمة المقدسة تغلق عدد من المنشآت المخالفة
http://almnatiq.net/?p=1058157

واس
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة, ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 5 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية في نطاقها الإشرافي، للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.
وأوضحت بلدية العزيزية، أن الفرق الرقابية نفّذت 127 جولة ميدانية، أسفرت عن إغلاق المنشآت التجارية المخالفة للاشتراطات الصحية، وصادرت 237 كجم مواد غذائية تالفة بسبب سوء النقل والتخزين، مشيرةً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
وضبطت بلدية المسفلة الفرعية شاحنة نقل محملة بـ 38 كرتون دجاج وكبدة منتهية الصلاحية، وجرى حجز الشاحنة المخالفة للاشتراطات النقل بمقر البلدية وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة ،كما واصلت الفرق الرقابية في بلدية المسفلة حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في سوق النكاسة العشوائي، وحي الكنكارية، وحي كدي، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الدوريات الأمنية.
وأسفرت الحملات عن مصادرة أكثر من 2 طن من الخضروات والفواكه، إضافةً إلى مصادرة 45 عبوة مياه زمزم تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين، مخزَّنة بطرق غير سليمة ومخالفة لاشتراطات النقل، حيث تم إتلافها فوراً في الموقع، ومصادرة 5 عربات تستخدم مباسطاً لعرض المواد الغذائية والخضار والفواكه من قبل المخالفين.
وأكدت الأمانة سعيها لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، والقضاء على الظواهر السلبية المشوهة للمظهر الحضاري، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.

 

روابط ذات صلة

بعد مقطع فيديو متداول.. ضبط قائد مركبة لسيره بسرعة عالية في مكة

بعد مقطع فيديو متداول.. ضبط قائد مركبة لسيره بسرعة عالية في مكة
وفد من “الهندسة الكهربائية” يزور مصنع تكنولوجيات الصحراء بجدة

وفد من “الهندسة الكهربائية” يزور مصنع تكنولوجيات الصحراء بجدة
ضبط 9 مخالفين لتورطهم بقطع الأشجار في جدة

ضبط 9 مخالفين لتورطهم بقطع الأشجار في جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*