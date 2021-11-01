أكاديمي ينتقد عدم تواجد الإمارات ضمن مجموعة العشرين الكبار

محررو المناطق:

تساءل الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية، عن سبب عدم تواجد الإمارات العربية في قائمة مجموعة العشرين الكبار.

وكتب عبدالله عبر حسابه على تويتر: “الناتج المحلي لجنوب أفريقيا يبلغ 387 مليار$ في حين أن الناتج المحلي للإمارات أكبر من جنوب أفريقيا وبلغ اكثر من 400 مليار$، لماذا إذا جاءت جنوب أفريقيا ضمن مجموعة العشرين الكبار وليس الإمارات؟”.

وعقدت قمة مجموعة العشرين في إيطاليا خلال 30 و 31 أكتوبر الماضي، وتضم اكبر اقتصادات العالم وأكثرها إنتاجا وقوة شرائية لمواطنيها، إذ يبغ حجم اقتصاد المجموعة 63.1 تريليوت دولار تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تستحوذ على 75% من حجم التجارة العالمية.