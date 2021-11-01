احدث الأخبار

أكاديمي ينتقد عدم تواجد الإمارات ضمن مجموعة العشرين الكبار
أبرز المواد
 السلطات السودانية تعيد اعتقال عددا من رموز “نظام البشير” بعد إطلاق سراحهم
أبرز المواد
 أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات العيادات بمستشفى بلّسمر العام
منطقة عسير
 أغنى رجل بالعالم يعلن استعداده التبرع بمليارات الدولارات لفقراء العالم.. ولكن بشرط
أبرز المواد
 أمانة جدة: تواصل حملتها على الباعة الجائلين وتصادر 2 طن من الخضروات بنطاق الشرفية
محليات
 نطاق وادي الدواسر الصحي يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الاول
محليات
 مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء حادث تصادم مروري في جدة
أبرز المواد
 مستشار ضريبي يكشف آلية التعديل لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتضبط 135 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 “الغذاء والدواء”: تجنب استخدام رقائق الألومنيوم لتغليف الطعام في هذه الحالات
أبرز المواد
 مبيعات مزاد حفرالباطن تتجاوز الـ 20 مليون ريال
المنطقة الشرقية
 شراكة بين جمعية المسؤولية المجتمعية والتدريب التقني
محليات
أكاديمي ينتقد عدم تواجد الإمارات ضمن مجموعة العشرين الكبار

أكاديمي ينتقد عدم تواجد الإمارات ضمن مجموعة العشرين الكبار

أبرز المواد
السلطات السودانية تعيد اعتقال عددا من رموز “نظام البشير” بعد إطلاق سراحهم

السلطات السودانية تعيد اعتقال عددا من رموز “نظام البشير” بعد إطلاق سراحهم

أبرز المواد
أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات العيادات بمستشفى بلّسمر العام

أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات العيادات بمستشفى بلّسمر العام

منطقة عسير
أغنى رجل بالعالم يعلن استعداده التبرع بمليارات الدولارات لفقراء العالم.. ولكن بشرط

أغنى رجل بالعالم يعلن استعداده التبرع بمليارات الدولارات لفقراء العالم.. ولكن بشرط

أبرز المواد

أكاديمي ينتقد عدم تواجد الإمارات ضمن مجموعة العشرين الكبار

أكاديمي ينتقد عدم تواجد الإمارات ضمن مجموعة العشرين الكبار
http://almnatiq.net/?p=1058183
محررو المناطق:

تساءل الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية، عن سبب عدم تواجد الإمارات العربية في قائمة مجموعة العشرين الكبار.

وكتب عبدالله عبر حسابه على تويتر: “الناتج المحلي لجنوب أفريقيا يبلغ 387 مليار$ في حين أن الناتج المحلي للإمارات أكبر من جنوب أفريقيا وبلغ اكثر من 400 مليار$، لماذا إذا جاءت جنوب أفريقيا ضمن مجموعة العشرين الكبار وليس الإمارات؟”.

وعقدت قمة مجموعة العشرين في إيطاليا خلال 30 و 31 أكتوبر الماضي، وتضم اكبر اقتصادات العالم وأكثرها إنتاجا وقوة شرائية لمواطنيها، إذ يبغ حجم اقتصاد المجموعة 63.1 تريليوت دولار تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تستحوذ على 75% من حجم التجارة العالمية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*