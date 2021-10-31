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السلطات السودانية تعيد اعتقال عددا من رموز “نظام البشير” بعد إطلاق سراحهم

السلطات السودانية تعيد اعتقال عددا من رموز “نظام البشير” بعد إطلاق سراحهم

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السلطات السودانية تعيد اعتقال عددا من رموز “نظام البشير” بعد إطلاق سراحهم

السلطات السودانية تعيد اعتقال عددا من رموز “نظام البشير” بعد إطلاق سراحهم
Relatives and supporters of Sudan's former president Omar Hassan al-Bashir cheer him as he is guarded inside a cage at the courthouse where he is facing corruption charges, in Khartoum, Sudan August 31, 2019. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
http://almnatiq.net/?p=1058186
محررو المناطق:

ألقت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، القبض على عدد من رموز نظام البشير بعد ساعات على إطلاق سراحهم بحسب ما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام سودانية، أنه جرى الإفراج عن عدد من القيادات النظام السابق الذين اعتقلوا قبل أشهر، وشمل الإفراج اللواء أمن عمر نمر معتمد الخرطوم الأسبق، والمهندس فتح الرحمن محمد إبراهيم وخالد محمد خير وخمسة آخرين.

وكان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قد أعفى أمس الأحد، النائب العام المكلف، مبارك محمود، من منصبه، وسبعة وكلاء للنيابة بعد قرار إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين المنسوبين لنظام الرئيس البشير السابق.

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