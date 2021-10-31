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أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات العيادات بمستشفى بلّسمر العام

أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات العيادات بمستشفى بلّسمر العام

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أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات العيادات بمستشفى بلّسمر العام

أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات العيادات بمستشفى بلّسمر العام
http://almnatiq.net/?p=1058194
المناطق - واس:

أوضحت صحة عسير أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى بلّسمر العام بلغ 14506 مستفيدين، وذلك خلال الأشهر الثمانية الماضية لعام 2021م, حيث بلغ عدد حالات الدخول لوحدة العناية المركزة 181 مريضاً، فيما قدم العلاج الطبيعي خدماته لـ2112 مستفيداً.

وأبانت أن المستشفى أجرى خلال نفس الفترة 80547 فحصاً مخبرياً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم الأشعة 6315 مستفيداً، كما أُجرِيَت 334 عملية جراحية في الاختصاصات الطبية المختلفة, حيث شملت “214 طارئة و96 مجدولة و24 جراحة يوم واحد”، لافتةً النظر إلى أن إجمالي عدد المنومين بلغ 1779 مريضاً.

وفيما يخص خدمات الغسيل الكلوي فقد بلغ عدد الجلسات 1508 جلسات، إضافة إلى خدمة 1591 مستفيداً عبر عيادة الأسنان، وفي مجال خدمات بنك الدم فقد بلغ عدد وحدات الدم التى حُضِّرت 485 وحدة، كما صُرِفت 221 وحدة للمرضى، مبينة أن إجمالي الولادات التي شهدها المستشفى بلغ 149 ولادة.

 

 

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