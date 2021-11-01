أغنى رجل بالعالم يعلن استعداده التبرع بمليارات الدولارات لفقراء العالم.. ولكن بشرط

المناطق - وكالات:

كشف رجل الأعمال الأمريكي” إيلون ماسك”، عن شرط وحيد لبيع أسهم شركته “تيسلا”، ليدعم بهذه الأموال الضخمة الفقراء في جميع أنحاء العالم.

ووفقاَ لـ”سكاي نيوز عربية”، أكد” ماسك” أن الشرط هو أنه في حال أثبتت الأمم المتحدة أن 2 % من ثروته كافية لحل مشكلة الجوع في العالم- على حد زعمها-.

جاء ذلك ردا على تصريحات، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيسلي، حيث قال إن 2 % من ثروة أغنى رجل في العالم كافية لإطعام جوعى العالم.

وجاء تصريح المسؤول الدولي بعد تقرير لمجلة “فوربس” الأمريكية صنّف إيلون ماسك باعتباره أغنى شخص في التاريخ، إثر تمكنه من تحقيق 41 مليار دولار في أقل من 24 ساعة.

ومن المتوقع أن تصل ثروة ماسك في المستقبل إلى التريليون دولار، ليصبح أول تريليونير في العالم، علما بأن ثروته حاليا في حدود 300 مليار دولار.