احدث الأخبار

أغنى رجل بالعالم يعلن استعداده التبرع بمليارات الدولارات لفقراء العالم.. ولكن بشرط
أبرز المواد
 أمانة جدة: تواصل حملتها على الباعة الجائلين وتصادر 2 طن من الخضروات بنطاق الشرفية
محليات
 نطاق وادي الدواسر الصحي يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الاول
محليات
 مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء حادث تصادم مروري في جدة
أبرز المواد
 مستشار ضريبي يكشف آلية التعديل لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتضبط 135 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 “الغذاء والدواء”: تجنب استخدام رقائق الألومنيوم لتغليف الطعام في هذه الحالات
أبرز المواد
 مبيعات مزاد حفرالباطن تتجاوز الـ 20 مليون ريال
المنطقة الشرقية
 شراكة بين جمعية المسؤولية المجتمعية والتدريب التقني
محليات
 المياه الوطنية انتهاء مرحلة الدمج بضم القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية باسم القطاع الشمالي
محليات
 استثمارات ضخمة في مجال الغاز والطاقة بين المملكة والعراق
منطقة الرياض
 بينهم نساء وأطفال.. ارتفاع حصيلة هجوم الحوثي الإرهابي على مأرب لـ 39 قتيلا
أبرز المواد
أغنى رجل بالعالم يعلن استعداده التبرع بمليارات الدولارات لفقراء العالم.. ولكن بشرط

أغنى رجل بالعالم يعلن استعداده التبرع بمليارات الدولارات لفقراء العالم.. ولكن بشرط

أبرز المواد
أمانة جدة: تواصل حملتها على الباعة الجائلين وتصادر 2 طن من الخضروات بنطاق الشرفية

أمانة جدة: تواصل حملتها على الباعة الجائلين وتصادر 2 طن من الخضروات بنطاق الشرفية

محليات
نطاق وادي الدواسر الصحي يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الاول

نطاق وادي الدواسر الصحي يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الاول

محليات
مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء حادث تصادم مروري في جدة

مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء حادث تصادم مروري في جدة

أبرز المواد

أغنى رجل بالعالم يعلن استعداده التبرع بمليارات الدولارات لفقراء العالم.. ولكن بشرط

أغنى رجل بالعالم يعلن استعداده التبرع بمليارات الدولارات لفقراء العالم.. ولكن بشرط
http://almnatiq.net/?p=1058198
المناطق - وكالات:

كشف رجل الأعمال الأمريكي” إيلون ماسك”، عن شرط وحيد لبيع أسهم شركته “تيسلا”، ليدعم بهذه الأموال الضخمة الفقراء في جميع أنحاء العالم.

ووفقاَ لـ”سكاي نيوز عربية”، أكد” ماسك” أن الشرط هو أنه في حال أثبتت الأمم المتحدة أن 2 % من ثروته كافية لحل مشكلة الجوع في العالم- على حد زعمها-.

جاء ذلك ردا على تصريحات، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيسلي، حيث قال إن 2 % من ثروة أغنى رجل في العالم كافية لإطعام جوعى العالم.

وجاء تصريح المسؤول الدولي بعد تقرير لمجلة “فوربس” الأمريكية صنّف إيلون ماسك باعتباره أغنى شخص في التاريخ، إثر تمكنه من تحقيق 41 مليار دولار في أقل من 24 ساعة.

ومن المتوقع أن تصل ثروة ماسك في المستقبل إلى التريليون دولار، ليصبح أول تريليونير في العالم، علما بأن ثروته حاليا في حدود 300 مليار دولار.

 

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*