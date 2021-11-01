أمانة جدة: تواصل حملتها على الباعة الجائلين وتصادر 2 طن من الخضروات بنطاق الشرفية

ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري واصلت بلدية الشرفية الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، شمل ذلك تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على “البيع العشوائي” والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من (2) طن من الخضروات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية.

وأوضح رئيس بلدية الشرفية م. سعد محمد القحطاني أنه في أطار متابعة التشوه البصري والمخالفات البلدية نفذت الفرق الرقابية حملة واسعة على الباعة الجائلين بالنطاق أزالت خلالها (15) من المباسط العشوائية مؤكدا بأن البلدية مستمرة في تكثف حملاتها بالنطاق للقضاء على هذه الظاهرة.