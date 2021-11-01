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نطاق وادي الدواسر الصحي يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الاول

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نطاق وادي الدواسر الصحي يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الاول

نطاق وادي الدواسر الصحي يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الاول
http://almnatiq.net/?p=1058203
وادي الدواسر – مبارك الدوسري

عقد نطاق وادي الدواسر الصحي التابع لتجمع الرياض الصحي الأول ، أمس في مستشفى المحافظة العام اجتماع المجلس التنفيذي الأول لعام 1443هـ، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لتطوير النظام الصحي الدكتور أنور العنزي والمدير التنفيذي لتجربة العملاء زيد الرافعي .

وأوضح مدير مستشفى وادي الدواسر العام الأخصائي أول ياسر آل شملان ، أن الاجتماع ناقش أبرز التطلعات المنشودة وأبرز مقومات العمل داخل بيئة العمل الصحي عبر عددٍ من الموضوعات ، كما استطلع مسؤولو تجمع الرياض الصحي الأول مستوى العمل في مستشفى وادي الدواسر ومستشفى السليل والمراكز الصحية التابعة، بوصفهما نطاقاً صحياً واحداً حسب التوجه الجديد ضمن خطة تنظيم وتطوير الخدمات المقدمة الصحية للمرضى والمستفيدين، بما يتوافق مع رؤية وزارة الصحة ضمن برنامج خطة التحول الوطني.

واشار إلى أن نائب الرئيس التنفيذي لتطوير النظام الصحي الدكتور أنور العنزي أكد خلال الاجتماع على الدور المحوري لأعضاء نطاق وادي الدواسر الصحي في تحقيق أهداف وزارة الصحة في البيئة الصحية وضرورة الاستفادة القصوى والمثلى لكافة المقدرات والمكتسبات لما فيه استمرارية التميز والنجاح، وأهمية تنظيم وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى والمستفيدين.

 

 

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