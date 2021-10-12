رئيس صندوق “التنمية الصناعية” يشيد بإقامة منطقة لوجيستية بميناء جدة

محررو المناطق:

عبر الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية، إبراهيم سعد المعجل، عن سعادته بتوقيع الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اتفاقية مع شركة ميرسك العربية السعودية، لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة ميرسك في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي.

وكتب “المعجل” يقول عبر حسابه على تويتر: “تؤكد هذه الاتفاقية محورية موقع المملكة كمركزٍ لوجيستي عالمي، وتعزز تنمية المشاريع اللوجستية وزيادة الحركة الصناعية والتجارية في المملكة”.

وبحسب الاتفاقية، تعمل ميرسك بالتعاون مع “موانئ” على إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارات تفوق 500 مليون ريال سعودي.