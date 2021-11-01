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متحدث “الأرصاد” يحدد موعد بداية فصل الشتاء

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متحدث “الأرصاد” يحدد موعد بداية فصل الشتاء

متحدث “الأرصاد” يحدد موعد بداية فصل الشتاء
http://almnatiq.net/?p=1058222
محررو المناطق:

كشف حسين القحطاني، الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، عن أن 30 يوما تفصلنا عن الشتاء أرصاديا.

وكتب القحطاني عبر تويتر: “30 يوما تفصلنا عن الشتاء أرصاديا، نترقب صدور الملامح المناخية لنرى إن كان شتاء مختلفا كباقي الفصول التي مرت علينا خلال هذا العام”.

كان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، الإثنين، سماء غائمة إلى غائمة جزئياً ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، جازان، الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-36 كم/ساعة، من نصف المتر إلى متر ونصف، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، خفيف الموج إلى متوسط, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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