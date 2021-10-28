استشاري أمراض صدرية: الشيشة الإلكترونية لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي (فيديو)

كشف استشاري الأمراض الصدرية الدكتور صالح الدماس مخاطر تدخين الشيشة الإلكترونية على صحة الجسم.

وقال في مداخلة على قناة ” الإخبارية “، إنه على مدار 15 عاماً ماضية أثبتت الدراسات العلمية أن هذا النوع من التدخين، يحمل مواد كيميائية عدة تؤثر على صحة الجسم.

وأضاف أن الشيشة الإلكترونية لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، فالتدخين من أضراره هي مادة النيكوتين، أما الشيشة الإلكترونية فتحتوى على مواد كيميائية سائلة ضارة.