احدث الأخبار

تفاصيل اصطدام طائرة الخطوط السعودية بأحد الأوناش بمطار القاهرة.. والكشف عن التلفيات
أبرز المواد
 رئيس صندوق “التنمية الصناعية” يشيد بإقامة منطقة لوجيستية بميناء جدة
أبرز المواد
 متحدث “الأرصاد” يحدد موعد بداية فصل الشتاء
أبرز المواد
 أكاديمي ينتقد عدم تواجد الإمارات ضمن مجموعة العشرين الكبار
أبرز المواد
 السلطات السودانية تعيد اعتقال عددا من رموز “نظام البشير” بعد إطلاق سراحهم
أبرز المواد
 أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات العيادات بمستشفى بلّسمر العام
منطقة عسير
 أغنى رجل بالعالم يعلن استعداده التبرع بمليارات الدولارات لفقراء العالم.. ولكن بشرط
أبرز المواد
 أمانة جدة: تواصل حملتها على الباعة الجائلين وتصادر 2 طن من الخضروات بنطاق الشرفية
محليات
 نطاق وادي الدواسر الصحي يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الاول
محليات
 مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء حادث تصادم مروري في جدة
أبرز المواد
 مستشار ضريبي يكشف آلية التعديل لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتضبط 135 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
تفاصيل اصطدام طائرة الخطوط السعودية بأحد الأوناش بمطار القاهرة.. والكشف عن التلفيات

تفاصيل اصطدام طائرة الخطوط السعودية بأحد الأوناش بمطار القاهرة.. والكشف عن التلفيات

أبرز المواد
رئيس صندوق “التنمية الصناعية” يشيد بإقامة منطقة لوجيستية بميناء جدة

رئيس صندوق “التنمية الصناعية” يشيد بإقامة منطقة لوجيستية بميناء جدة

أبرز المواد
متحدث “الأرصاد” يحدد موعد بداية فصل الشتاء

متحدث “الأرصاد” يحدد موعد بداية فصل الشتاء

أبرز المواد
أكاديمي ينتقد عدم تواجد الإمارات ضمن مجموعة العشرين الكبار

أكاديمي ينتقد عدم تواجد الإمارات ضمن مجموعة العشرين الكبار

أبرز المواد

تفاصيل اصطدام طائرة الخطوط السعودية بأحد الأوناش بمطار القاهرة.. والكشف عن التلفيات

تفاصيل اصطدام طائرة الخطوط السعودية بأحد الأوناش بمطار القاهرة.. والكشف عن التلفيات
http://almnatiq.net/?p=1058232

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية أثناء تواجدها على ممر الإقلاع بمطار القاهرة الدولى، بأحد الأوناش الموجودة على أرض المطار

وأكدت مصادر مطلعة لـ “بوابة أخبار اليوم المصرية”، أنه  بعد صعود الركاب على طائرة الخطوط السعودية بمطار القاهرة الدولي، رحلة رقم 313 المتجهة إلى الرياض، وبعد إنهاء كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالإقلاع، اصطدمت الطائرة بأحد اوناش الخدمات الأرضية المتواجدة على أرض المهبط.

 

وأضاف المصدر، أن الاصطدام أحدث تلفيات شديدة بجناح الطائرة و اللمبات، مما استدعى الأمر إلغاء الرحلة ودخول الطائرة إلى الصيانة لإصلاحها،  وتم فتح التحقيقات لمعرفة أسباب الإصطدام.

 

وأوضحت المصادر أن طائرة الخطوط السعودية التى اصطدمت  من طراز الايرباص A330- 300،  وتسجل حروف HZ – AQ1،  والتى تحمل الركاب متجهة إلى الرياض، بالإضافة ل 6 أفراد من طاقم الطائرة

 

 

روابط ذات صلة

أطلقت إنذارا عاجلا.. طائرة ركاب مصرية تعود إلى المطار بعد نصف ساعة من إقلاعها

أطلقت إنذارا عاجلا.. طائرة ركاب مصرية تعود إلى المطار بعد نصف ساعة من إقلاعها
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية.. تعرف على الشروط ورابط التقديم
طيار يلقي قصيدة شعرية من قمرة الطائرة لسكان “نجران” (فيديو)

طيار يلقي قصيدة شعرية من قمرة الطائرة لسكان “نجران” (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*