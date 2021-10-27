تفاصيل اصطدام طائرة الخطوط السعودية بأحد الأوناش بمطار القاهرة.. والكشف عن التلفيات

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية أثناء تواجدها على ممر الإقلاع بمطار القاهرة الدولى، بأحد الأوناش الموجودة على أرض المطار

وأكدت مصادر مطلعة لـ “بوابة أخبار اليوم المصرية”، أنه بعد صعود الركاب على طائرة الخطوط السعودية بمطار القاهرة الدولي، رحلة رقم 313 المتجهة إلى الرياض، وبعد إنهاء كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالإقلاع، اصطدمت الطائرة بأحد اوناش الخدمات الأرضية المتواجدة على أرض المهبط.

وأضاف المصدر، أن الاصطدام أحدث تلفيات شديدة بجناح الطائرة و اللمبات، مما استدعى الأمر إلغاء الرحلة ودخول الطائرة إلى الصيانة لإصلاحها، وتم فتح التحقيقات لمعرفة أسباب الإصطدام.

وأوضحت المصادر أن طائرة الخطوط السعودية التى اصطدمت من طراز الايرباص A330- 300، وتسجل حروف HZ – AQ1، والتى تحمل الركاب متجهة إلى الرياض، بالإضافة ل 6 أفراد من طاقم الطائرة