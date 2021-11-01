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بلدية رأس تنورة: إصلاح ومعالجة أكثر من500 م2 أرصفة و376 م2 من حفر الشوارع

بلدية رأس تنورة: إصلاح ومعالجة أكثر من500 م2 أرصفة و376 م2 من حفر الشوارع
http://almnatiq.net/?p=1058236

كشفت بلدية محافظة رأس تنورة عن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المحافظة، خلال الربع الثالث لهذا العام 2021م، والتي تساهم في جودة الحیاة والمظھر العام، وتحقیق مفھوم أنسنة المدن.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني، أن الفرق الميدانية أنهت خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، رفع وإزالة (٥٧٦) متر مكعب، ومعالجة (٢٠٠) متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ورفع وإزالة (١٢) سيارة تالفة، إضافة الى معالجة وضع (٦٦) من حاويات النظافة، وصيانة عدد (٩) من أعمدة الإنارة، ومعالجة (٣٧٦) متر مربع من حفر الشوارع والتشققات، كذلك إزالة وتحسين مظهر عدد (١٦٤) من الحواجز الخرسانية، وإصلاح (٥٣٨) متر مربع من الأرصفة المتهالكة، ودهان (١٤٢٥٣٠) متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية.

وأكد المهندس صالح القرني في الوقت ذاته أن البلدية عززت برامج معالجة التشوه البصري من خلال زيادة أعداد فرق المعالجة والعمالة والآليات، وتسريع وتيرة العمل بأعمال معالجة العناصر المشوهة عبر حلول سريعة وأخرى متوسطة الأمد.

وأبان بأن البلدية تسعى دائما الى معالجة كافة مظاهر التشوه البصري والمظاهر السلبية، وتحسين المشهد الحضري الجمالي، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، حيث سخرت البلدية كافة امكانياتها لمعالجة التشوهات البصرية، عبر فرق ميدانية مدعمة بكوادر وآليات، لتحقيق مستوى أفضل للمظهر العام وتحسين الظواهر السلبية.

وأشار الى أن البلدية تعمل على مدار الساعة على كافة محاور التشوه البصري وذلك تحسيناً للمشهد الحضري بالمحافظة، داعيا الجميع إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف البرنامج من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، من خلال مركز البلاغات 940.

 

 

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