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“المرور” تكشف كيفية إسقاط سيارة بُيعت للتشليح دون أخذ ورقة المبايعة

“المرور” تكشف كيفية إسقاط سيارة بُيعت للتشليح دون أخذ ورقة المبايعة
http://almnatiq.net/?p=1058245
محررو المناطق:

أجاب حساب إدارة المرور، على سؤال لأحد المستفيدين بشأن كيفية إسقاط سيارة لوالده باعها أخوه الأصغر للتشليح دون أخذ ورقة المبايعة من الشخص المشتري.

وقال المستفيد في سؤاله: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار الوالد لديه سيارة، تم بيعها للتشليح قبل 3 سنوات تقريبا باعها أخي الأصغر، ولم يأخذ ورقة مبايعة من الشخص، ولكن تم سحب اللوحات كيف أقدر أسقطها من اسم الوالد”.

وكتب حساب المرور عبر تويتر: “تأكد فعلاً أنك معمّم عليها بالنظام حفظاً للحقوق علما أن بقائها على سجلك لهدف إعادتها لك عند العثور عليها”.

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