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المملكة تدعم الاحتياطي النقدي لمصر بـ 3 مليارات دولار

المملكة تدعم الاحتياطي النقدي لمصر بـ 3 مليارات دولار

أبرز المواد

المملكة تدعم الاحتياطي النقدي لمصر بـ 3 مليارات دولار

المملكة تدعم الاحتياطي النقدي لمصر بـ 3 مليارات دولار
http://almnatiq.net/?p=1058249
محررو المناطق:

قدمت المملكة، وديعة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار إلى البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي في ظل تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية عالميا، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

وأكدت وزارة المالية، أن المملكة تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة “كوفيد-19” بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي، موضحة أن المملكة تعدّ من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لبعض الدول خلال الجائحة.

وبحسب المالية، فإنه بجانب الوديعة المقدمة لمصر، جرى تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.

وأشارت وزارة المالية، أن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليارات دولار، تعادل حوالي 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخرا للمملكة من صندوق النقد الدولي.

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