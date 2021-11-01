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أمانة جدة تختتم حملة التعريف بسرطان الثدي وتنظم لقاءً عن متلازمة داون

أمانة جدة تختتم حملة التعريف بسرطان الثدي وتنظم لقاءً عن متلازمة داون

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أمانة جدة تختتم حملة التعريف بسرطان الثدي وتنظم لقاءً عن متلازمة داون

أمانة جدة تختتم حملة التعريف بسرطان الثدي وتنظم لقاءً عن متلازمة داون
http://almnatiq.net/?p=1058260

في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل مبادرات التوعوية والتثقيف الصحي، اختممت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة خدمة المجتمع مبادراتها لشهر أكتوبر بحملة واسعة للتوعية بـ ” بسرطان الثدي” وذلك بالشراكة مع مستشفى فقيه وفريق “حجاز بلوقرز” كما انهت الأمانة لقاءً تعريفياً حول متلازمة “الداون” بمشاركة جمعية “متلازمة النجاح”

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية م. هتان بن هاشم حموده أن الأمانة تحرص على التنوع في مبادراتها وبأساليب مختلفة، من أجل إيصال الرسالة بأسهل الطرق، وذلك تأكيداً على أهمية دورها البارز وجهودها في دعم البرامج التوعوية، مشيراً إلى أن مبادرة “التوعية بسرطان الثدي” شهدت مشاركة مجتمعية واسعة على الواجهة البحرية، بهدف نشر الوعي لدى المجتمع والتعريف بطرق الوقاية من مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر مضيفاً أن المبادرة شملت حملة تنظيف لخليج سلمان حيث جرى تصميم شكل جمالي في الشاطئ في إشارة لشعار الحملة التوعوية.

وفي سياق المبادرات نظمت الأمانة أمس الأحد لقاءً تعريفياً عن “متلازمة داون” عبر الاتصال المرئي بمشاركة جمعية “متلازمة النجاح” والذي قدمه المحاضرة أ. وجدان صالح شبيلي أخصائية إعاقة عقلية ومدرب معتمد، حيث هدف اللقاء إلى التوعية بأهمية التعايش المجتمعي ومعرفة حالات ذوي الإعاقة، كما تضمن عددا من المحاور منها التعريف بـ “متلازمة داون” أسبابها والتشخيص قبل الولادة، والمشاكل الشائعة حول المتلازمة.

 

 

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