صحة بيشة: اعتماد مستشفى الملك عبدالله ببيشة مركزاً لتدريب فني رعاية مرضى

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى الملك عبدالله ببيشة مركزاً للتدريب على برنامج فني رعاية مرضى الذي تم استحداثه أخيراً لسد الفجوة في هذا التخصص.

وبينت صحة بيشة أن اعتماد البرنامج يأتي بعد إطلاق الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بهيئة التخصصات مثل هذه البرامج المنتهية بالتوظيف والتي تستهدف الرجال والنساء مؤكدة أن برامج رعاية المرضى سيسهم في سد الفجوة في هذا التخصص من خلال تزويد الملتحقين بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى سواء من المراجعين للعيادات أو المرضى المنومين.

وتؤكد صحة بيشة أن برنامج فني رعاية المرضى سيؤهل الخريجي للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية ويسهم فني رعاية المرضى في مساعدة أخصائي التمريض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وإعداد الأدوات والآلات المطلوبة للفحوصات السريرية وتدوين كافة البيانات الشخصية والحيوية للمرضى في السجلات اليدوية والمحوسبة.

وأضافت صحة بيشة بأن المتدربين سيقضون سنة كاملة في المستشفى وذلك للتدريب النظري والعملي بعد حصولهم على شهادة للبكالوريوس في الأحياء أو الأحياء الدقيقة أو التقنية الحيوية أو الفيزياء أو الكيمياء أو الكيمياء الحيوية ، ويشرف على تدريبهم كوكبة من المختصين في مجال التدريب ومختلف التخصصات الصحية حيث يتم التدريب في المستشفى في عدد من القاعات المتنوعة والمجهزة إضافةً إلى وجود مكتبة طبية ومعامل اللغة والحاسب الآلي.

الجدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية لصحة بيشة تتوج برامج التدريب الرائدة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية لتخصصات الصحية للبرامج المنتهية بالتوظيف لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توفير كوادر صحية سعودية في عدد من المجالات الصحية وتحقيق الأهداف المنشودة من إعدادهم وتأهيلهم.

يشار إلى إلى أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي للمحافظة ويضم 360 سرير، وقد شهد في السنوات الأخيرة عمليات تطوير شاملة في المباني والتجهيزات والبنيه التحتية والكوادر البشرية كما حقق العديد من الجوائز المحلية .