احدث الأخبار

صحة بيشة: اعتماد مستشفى الملك عبدالله ببيشة مركزاً لتدريب فني رعاية مرضى
محليات
 المملكة تدعم الاحتياطي النقدي لمصر بـ 3 مليارات دولار
أبرز المواد
 “المرور” تكشف كيفية إسقاط سيارة بُيعت للتشليح دون أخذ ورقة المبايعة
أبرز المواد
 أطلق نار من “رشاش” على رجال الأمن.. تنفيذ حكم القتل تعزيزاً في جانٍ بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 بلدية رأس تنورة: إصلاح ومعالجة أكثر من500 م2 أرصفة و376 م2 من حفر الشوارع
المنطقة الشرقية
 استشاري أمراض صدرية: الشيشة الإلكترونية لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي (فيديو)
أبرز المواد
 تفاصيل اصطدام طائرة الخطوط السعودية بأحد الأوناش بمطار القاهرة.. والكشف عن التلفيات
أبرز المواد
 رئيس صندوق “التنمية الصناعية” يشيد بإقامة منطقة لوجيستية بميناء جدة
أبرز المواد
 متحدث “الأرصاد” يحدد موعد بداية فصل الشتاء
أبرز المواد
 أكاديمي ينتقد عدم تواجد الإمارات ضمن مجموعة العشرين الكبار
أبرز المواد
 السلطات السودانية تعيد اعتقال عددا من رموز “نظام البشير” بعد إطلاق سراحهم
أبرز المواد
 أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات العيادات بمستشفى بلّسمر العام
منطقة عسير
صحة بيشة: اعتماد مستشفى الملك عبدالله ببيشة مركزاً لتدريب فني رعاية مرضى

صحة بيشة: اعتماد مستشفى الملك عبدالله ببيشة مركزاً لتدريب فني رعاية مرضى

محليات
المملكة تدعم الاحتياطي النقدي لمصر بـ 3 مليارات دولار

المملكة تدعم الاحتياطي النقدي لمصر بـ 3 مليارات دولار

أبرز المواد
“المرور” تكشف كيفية إسقاط سيارة بُيعت للتشليح دون أخذ ورقة المبايعة

“المرور” تكشف كيفية إسقاط سيارة بُيعت للتشليح دون أخذ ورقة المبايعة

أبرز المواد
أطلق نار من “رشاش” على رجال الأمن.. تنفيذ حكم القتل تعزيزاً في جانٍ بالمنطقة الشرقية

أطلق نار من “رشاش” على رجال الأمن.. تنفيذ حكم القتل تعزيزاً في جانٍ بالمنطقة الشرقية

أبرز المواد

صحة بيشة: اعتماد مستشفى الملك عبدالله ببيشة مركزاً لتدريب فني رعاية مرضى

صحة بيشة: اعتماد مستشفى الملك عبدالله ببيشة مركزاً لتدريب فني رعاية مرضى
http://almnatiq.net/?p=1058262

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى الملك عبدالله ببيشة مركزاً للتدريب على برنامج فني رعاية مرضى الذي تم استحداثه أخيراً لسد الفجوة في هذا التخصص.

وبينت صحة بيشة أن اعتماد البرنامج يأتي بعد إطلاق الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بهيئة التخصصات مثل هذه البرامج المنتهية بالتوظيف والتي تستهدف الرجال والنساء مؤكدة أن برامج رعاية المرضى سيسهم في سد الفجوة في هذا التخصص من خلال تزويد الملتحقين بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى سواء من المراجعين للعيادات أو المرضى المنومين.

وتؤكد صحة بيشة أن برنامج فني رعاية المرضى سيؤهل الخريجي للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية ويسهم فني رعاية المرضى في مساعدة أخصائي التمريض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وإعداد الأدوات والآلات المطلوبة للفحوصات السريرية وتدوين كافة البيانات الشخصية والحيوية للمرضى في السجلات اليدوية والمحوسبة.

وأضافت صحة بيشة بأن المتدربين سيقضون سنة كاملة في المستشفى وذلك للتدريب النظري والعملي بعد حصولهم على شهادة للبكالوريوس في الأحياء أو الأحياء الدقيقة أو التقنية الحيوية أو الفيزياء أو الكيمياء أو الكيمياء الحيوية ، ويشرف على تدريبهم كوكبة من المختصين في مجال التدريب ومختلف التخصصات الصحية حيث يتم التدريب في المستشفى في عدد من القاعات المتنوعة والمجهزة إضافةً إلى وجود مكتبة طبية ومعامل اللغة والحاسب الآلي.

الجدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية لصحة بيشة تتوج برامج التدريب الرائدة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية لتخصصات الصحية للبرامج المنتهية بالتوظيف لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توفير كوادر صحية سعودية في عدد من المجالات الصحية وتحقيق الأهداف المنشودة من إعدادهم وتأهيلهم.

يشار إلى إلى أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي للمحافظة ويضم 360 سرير، وقد شهد في السنوات الأخيرة عمليات تطوير شاملة في المباني والتجهيزات والبنيه التحتية والكوادر البشرية كما حقق العديد من الجوائز المحلية .

 

 

روابط ذات صلة

بلدية رأس تنورة: إصلاح ومعالجة أكثر من500 م2 أرصفة و376 م2 من حفر الشوارع

بلدية رأس تنورة: إصلاح ومعالجة أكثر من500 م2 أرصفة و376 م2 من حفر الشوارع
استثمارات ضخمة في مجال الغاز والطاقة بين المملكة والعراق

استثمارات ضخمة في مجال الغاز والطاقة بين المملكة والعراق
مختص في الموارد البشرية: الشهادات لا تساوي شيء في هذه الحالة (فيديو)

مختص في الموارد البشرية: الشهادات لا تساوي شيء في هذه الحالة (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*