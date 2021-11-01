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مدير‫ تعليم تبوك ‬يدشن البرنامج التدريبي ” إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية”

مدير‫ تعليم تبوك ‬يدشن البرنامج التدريبي ” إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية”

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مدير‫ تعليم تبوك ‬يدشن البرنامج التدريبي ” إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية”

مدير‫ تعليم تبوك ‬يدشن البرنامج التدريبي ” إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية”
http://almnatiq.net/?p=1058272

المناطق- تبوك- فايز السميري:
دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف ماجد بن عبدالرحمن القعير -صباح اليوم- في مركز التدريب التربوي انطلاق أعمال البرنامج التدريبي ” إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية “؛ وذلك ضمن خطة وزارة التعليم لتطبيق إدارة الأداء الوظيفي الجديد، والتي تنفذها إدارة التدريب والابتعاث بالشراكة مع الموارد البشرية ويستهدف البرنامج الذي يقام على مدى ثلاثة أيام بواقع 15 ساعة تدريبية، يستهدف البرنامج جميع مديري الادارات ومكاتب التعليم ومديري المدارس لجميع المراحل الدراسية (بنين- بنات).
وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث (بنين) أمين غليلة، أن وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للموارد البشرية اعتمدت تطبيق إدارة الأداء الوظيفي لمنسوبي الوزارة – الإداريين – ابتداءا من العام المالي ٢٠٢٢ م، حيث يعطي تقييم الأداء دلالات ومؤشرات تساهم في تحسين الأداء في المؤسسة التعليمية .
وأشار أن البرنامج التدريبي يتناول عددًا من المحاور من أهمها: تحسين إنتاجية الموظفين ممن هم على الكادر الإداري، وتحقيـق مسـتهدفات رؤيـة المملكـة 2030،
ويتمثـل ذلك فـي إطلاق مشروع تقييم أداء الموظفين الجديد الذي يتضمن محوري الأهداف والجدارات، ويهدف المشـروع إلـى تحويـل قيـاس أداء الموظـف مـن الكـادر الإداري بـالوزارة مـن الطرائـق التقليدية في التقييم إلى أفضل ما توصل إليه العلم في تقييم أداء الموارد البشرية.

 

 

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