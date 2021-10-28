“موديرنا” تكشف سر تأخر استخدام لقاحها للأطفال

المناطق- وكالات:

أكدت شركة موديرنا، أن إدارة الغذاء والدواء ستحتاج إلى مزيد من الوقت لإكمال تقييمها للقاح “كوفيد-19” التابع لشركة التكنولوجيا الحيوية، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وبحسب بيان لشركة موديرنا، فإن الوكالة تبحث على وجه التحديد في خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب عند الأطفال، وقد لا تكتمل المراجعة حتى يناير 2022.

وذكرت موديرنا، أنها ملتزمة تماما بالعمل عن كثب مع إدارة الغذاء والدواء لدعم مراجعتها وهي ممتنة لإدارة الغذاء والدواء على مثابرتها، مضيفة أنها ستؤخر تقديم طلب للحصول على إذن استخدام طارئ لجرعة أصغر من اللقاح للأطفال الأصغر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاماً بينما تكمل إدارة الغذاء والدواء مراجعتها.