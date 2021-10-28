احدث الأخبار

مدير‫ تعليم تبوك ‬يدشن البرنامج التدريبي ” إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية”
محليات
 “موديرنا” تكشف سر تأخر استخدام لقاحها للأطفال
أبرز المواد
 أمانة جدة تختتم حملة التعريف بسرطان الثدي وتنظم لقاءً عن متلازمة داون
محليات
 صحة بيشة: اعتماد مستشفى الملك عبدالله ببيشة مركزاً لتدريب فني رعاية مرضى
محليات
 المملكة تدعم الاحتياطي النقدي لمصر بـ 3 مليارات دولار
أبرز المواد
 “المرور” تكشف كيفية إسقاط سيارة بُيعت للتشليح دون أخذ ورقة المبايعة
أبرز المواد
 أطلق نار من “رشاش” على رجال الأمن.. تنفيذ حكم القتل تعزيزاً في جانٍ بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 بلدية رأس تنورة: إصلاح ومعالجة أكثر من500 م2 أرصفة و376 م2 من حفر الشوارع
المنطقة الشرقية
 استشاري أمراض صدرية: الشيشة الإلكترونية لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي (فيديو)
أبرز المواد
 تفاصيل اصطدام طائرة الخطوط السعودية بأحد الأوناش بمطار القاهرة.. والكشف عن التلفيات
أبرز المواد
 رئيس صندوق “التنمية الصناعية” يشيد بإقامة منطقة لوجيستية بميناء جدة
أبرز المواد
 متحدث “الأرصاد” يحدد موعد بداية فصل الشتاء
أبرز المواد
مدير‫ تعليم تبوك ‬يدشن البرنامج التدريبي ” إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية”

مدير‫ تعليم تبوك ‬يدشن البرنامج التدريبي ” إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية”

محليات
“موديرنا” تكشف سر تأخر استخدام لقاحها للأطفال

“موديرنا” تكشف سر تأخر استخدام لقاحها للأطفال

أبرز المواد
أمانة جدة تختتم حملة التعريف بسرطان الثدي وتنظم لقاءً عن متلازمة داون

أمانة جدة تختتم حملة التعريف بسرطان الثدي وتنظم لقاءً عن متلازمة داون

محليات
صحة بيشة: اعتماد مستشفى الملك عبدالله ببيشة مركزاً لتدريب فني رعاية مرضى

صحة بيشة: اعتماد مستشفى الملك عبدالله ببيشة مركزاً لتدريب فني رعاية مرضى

محليات

“موديرنا” تكشف سر تأخر استخدام لقاحها للأطفال

“موديرنا” تكشف سر تأخر استخدام لقاحها للأطفال
http://almnatiq.net/?p=1058274
المناطق- وكالات:

أكدت شركة موديرنا، أن إدارة الغذاء والدواء ستحتاج إلى مزيد من الوقت لإكمال تقييمها للقاح “كوفيد-19” التابع لشركة التكنولوجيا الحيوية، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وبحسب بيان لشركة موديرنا، فإن الوكالة تبحث على وجه التحديد في خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب عند الأطفال، وقد لا تكتمل المراجعة حتى يناير 2022.

وذكرت موديرنا، أنها ملتزمة تماما بالعمل عن كثب مع إدارة الغذاء والدواء لدعم مراجعتها وهي ممتنة لإدارة الغذاء والدواء على مثابرتها، مضيفة أنها ستؤخر تقديم طلب للحصول على إذن استخدام طارئ لجرعة أصغر من اللقاح للأطفال الأصغر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاماً بينما تكمل إدارة الغذاء والدواء مراجعتها.

روابط ذات صلة

كيف يمكن الاستفادة من الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية؟.. “الغذاء والدواء” توضح

كيف يمكن الاستفادة من الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية؟.. “الغذاء والدواء” توضح
لقاح جديد من جرعة واحدة لمصابي “كورونا” والإنفلونزا معًا.. و”موديرنا” تكشف التفاصيل

لقاح جديد من جرعة واحدة لمصابي “كورونا” والإنفلونزا معًا.. و”موديرنا” تكشف التفاصيل
هل تلقي جرعتين من لقاحات كورونا تكفي للوقاية من الإصابة؟ خبير أمراض معدية يُجيب

هل تلقي جرعتين من لقاحات كورونا تكفي للوقاية من الإصابة؟ خبير أمراض معدية يُجيب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*