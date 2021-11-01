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أمانة الشرقية تنظم فعالية رياضة المشي تزامنا مع المبادرة العالمية للحفاظ على القطط البرية السبت القادم

أمانة الشرقية تنظم فعالية رياضة المشي تزامنا مع المبادرة العالمية للحفاظ على القطط البرية السبت القادم

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أمانة الشرقية تنظم فعالية رياضة المشي تزامنا مع المبادرة العالمية للحفاظ على القطط البرية السبت القادم

أمانة الشرقية تنظم فعالية رياضة المشي تزامنا مع المبادرة العالمية للحفاظ على القطط البرية السبت القادم
http://almnatiq.net/?p=1058296

لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرضة للانقراض، تعتزم أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بالإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، تنظيم فعالية لرياضة المشي، وذلك لتشجيع أفراد المجتمع لممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق حيث تساهم هذه الفعالية في استشعار فوائد الرياضة الخارجية وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية، وذلك يوم السبت القادم بتاريخ20/3/1443هـ – بمشيئة الله -، في ممشى كورنيش الخبر الشمالي الساعة الرابعة عصراً، بمشاركة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.
وتتمثل المبادرة العالمية في المشي لمسافة 7 كيلو متر، والتي تتولاها مؤسسة ” كاتموسفير”، التي تعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرضة للانقراض وتسعى للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.
واستشعارا من أمانة المنطقة الشرقية في نشر ثقافة الوعي بين أفراد المجتمع للحفاظ على هذه القطط البرية وهي ” اليغور، الفهد، نمر الثلج، النمر، الأسد، الببر، أسد الجبال “، فقد حرصت على تنظيم هذه الفعالية لرفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع في المحافظة عليها.
وكشفت الأمانة أنه يمكن المشاركة في المبادرة من خلال طريقتان، أولها المشي مع العائلة مسافة 700 متر، يضاف لها أي نشاط آخر، وذلك بتخصيص مسافة قصيرة لكي يشارك الأطفال والعائلات في المسيرة، والطريقة الأخرى من خلال المشي لمسافة 7 كيلو مترات وإهداء هذه المسافة للقط البري المفضل لدى المشارك، فيما سيتم تشجيع المشاركين باختيار القط البري المفضل لديهم كشعار لفريقهم خلال المشي، والفريق الذي يمشي أعضاؤه مجتمعين المسافة الأطول سيربح الجائزة.
ودعت الأمانة كافة الراغبين في المشاركة في هذه الفعالية التسجيل عبر منصة العمل التطوعي من خلال الرابط التالي: https://nvg.gov.sa/Opportunities/Details/3181b0cb-c2eb-489c-f7ea-08d99c3d3ec0

 

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