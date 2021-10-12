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كشف لغز العثور على جثة لواء مصري وزوجته مقتولين داخل فيلتهما

كشف لغز العثور على جثة لواء مصري وزوجته مقتولين داخل فيلتهما

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كشف لغز العثور على جثة لواء مصري وزوجته مقتولين داخل فيلتهما

كشف لغز العثور على جثة لواء مصري وزوجته مقتولين داخل فيلتهما
http://almnatiq.net/?p=1058299
محررو المناطق:

كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل العثور على جثتي اللواء فتحي جاد رئيس مدينة حوش عيسى بالبحيرة السابق، وزوجته، مقتولين داخل فيلتهما بمرسى مطروح شمالي البلاد.

وذكرت الداخلية المصرية، في بيان لها، أنه ورد بلاغ لقسم شرطة مطروح يفيد بمقتلهما، قبل أن تسفر جهود الأجهزة الأمنية، أن وراء ارتكاب الواقعة فني صيانة أطباق الستالايت وجرى ضبطه.

وبحسب البيان، أفرغت الأجهزة الأمنية، الكاميرات المثبتة بالشوارع المؤدية لفيلا المسؤول المصري السابق، واكتشفت أن آخر من تردد عليها شاب يعمل فني ستالايت.

وبينت التحقيقات أن المتهم توجه إلى مسكن المجني عليهما لتسليمها وحدة تحكم عن بعد “ريموت كنترول” وطلب من المسؤول السابق مبلغ مالي لمساعدته في شراء “تروسيكل” إلا أنه رفض.

وعقب رفض طلبه، اختمرت في ذهن المتهم فكرة قتلهما والاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود لاعتقاده باحتفاظهما بمبالغ كبيرة داخل مسكنهما.

وأوضحت الداخلية المصرية، أن المتهم غافل المجني عليهما وتسلل خلال وجوده في فيلتهما إلى المطبخ واستل سكينا وقام بطعنهما عدة طعنات أودت بحياتهما.

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