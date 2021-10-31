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أمير منطقة نجران يستقبل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة

أمير منطقة نجران يستقبل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة

محليات
أمانة الشرقية تنظم فعالية رياضة المشي تزامنا مع المبادرة العالمية للحفاظ على القطط البرية السبت القادم

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أمير منطقة نجران يستقبل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة

أمير منطقة نجران يستقبل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة
http://almnatiq.net/?p=1058305
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي.

ونوه سموه بما يحظى به قطاع وزارة البيئة والمياه والزراعة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، شيراً إلى أن حماية البيئة الطبيعية في المملكة وتعزيزها، هدف استراتيجي في رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تبني رؤية شمولية للنظم البيئية الثمينة، إضافة إلى التشجيع على الممارسات الزراعية المستدامة في جميع أنحاء المملكة مما يساعد في توفير مواد غذائية محلية آمنة وعالية الجودة للمواطنين والمقيمين، مع الحفاظ على توازن المياه.

وأشاد سموه، بالمبادرات البيئية التي أطلقها سمو ولي العهد خلال الأيام الماضية كمبادرة السعودية الخضراء التي تترجم عزم المملكة في حماية الأرض والطبيعة، إضافة إلى قيادتها الجهود الإقليمية لتحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة المرتبطة بالمنطقة، والخدمات المقدمة للمواطنين، والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في قطاعي البيئة والمياه.

من جانبه أوضح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة لديها عدة استراتيجيات تتركز حول الأمن الغذائي والبيئة والزراعة، موضحاً أن مركز أبحاث البستنة بمنطقة نجران ينتج 300 ألف شجرة بوصفه مختبراً ومعملاً دائماً لتغذية مناطق المملكة بأجود أصناف الحمضيات والفواكه، وذلك منذ تأسيسه عام 1402هـ.

 

 

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