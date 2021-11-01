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أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يرأس اجتماع برامج الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يرأس اجتماع برامج الإسكان التنموي بالمنطقة

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أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يرأس اجتماع برامج الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يرأس اجتماع برامج الإسكان التنموي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1058308
المناطق - واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير وعدد من مسؤولي الوزارة.

واطلع سموه على برامج الإسكان التنموي التي ستوفر 11 ألف وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة وتسهم في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 ورفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي بالمملكة.

ويهدف الإسكان التنموي لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق حاجاتهم وقدراتهم المادية، وبلغ عدد الوحدات المُسلمة أكثر من 1000 وحدة اسكان تنموي.

 

 

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