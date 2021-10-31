سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يتفقد محافظة الدرب ويلتقي المشايخ والاهالي

الدرب - فضه عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، بجولة تفقدية لمحافظة الدرب، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمحافظات ومراكز المنطقة.

وتابع سموه سير العمل بالمحافظة والخدمات المقدمة للأهالي والمقيمين بها، موجهاً منسوبي المحافظة بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لإنجاز معاملات المراجعين في أسرع وقت ممكن وتقديم كل ما يخدم المحافظة ويحقق الصالح العام.

كما التقى سموه بمشايخ وأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالدرب، مؤكداً في كلمته خلال اللقاء أهمية محافظة الدرب من الناحية السياحية لوقوعها في منطقة التقاء الطرق المؤدية لمناطق “جازان وعسير ومكة المكرمة”، مبرزاً ما شهدته من تطور ونمو في شتى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والخدمية وما تحظى به كغيرها من محافظات المنطقة ومناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة لكل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية, إضافة إلى الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان بالنيابة حيالها.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن محمد الصقر, ومحافظ الدرب عبدالرحمن بن زيد الهزاني وعدد من المسؤولين.