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احذر.. هذه المواد الغذائية قد تؤدي إلى الإصابة بتجلطات الدم

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احذر.. هذه المواد الغذائية قد تؤدي إلى الإصابة بتجلطات الدم

احذر.. هذه المواد الغذائية قد تؤدي إلى الإصابة بتجلطات الدم
http://almnatiq.net/?p=1058325
محررو المناطق:

حدد الطبيب الروسي أندريه بروديوس، اختصاصي المناعة، مواد غذائية بإمكانها أن تؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بتجلطات الدم.

وقال الطبيب الروسي، في تصريحات تلفزيونية، إن الأغذية التي تحتوي على فيتامين (K) تتسبب في تجلط الدم، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال يزداد لدى المسنين الذي يعانون من توسع الأوردة، وكذلك الأشخاص الذي يعانون من أمراض في القلب أو الأوعية الدموية، أو هؤلاء الأشخاص الذين يتبعون أسلوب حياة غير صحي.

وبحسب بروديوس، فإن هؤلاء الأشخاص عليهم بشكل عام تجنب الأغذية التي تحتوي على كمية كبيرة من هذا النوع من الفيتامينات، موضحا أن “هناك 3 مواد غذائية تحتوي على فيتامين (K) بكمية كبيرة وهي البقدونس والسبانخ والريحان”.

وقال إن “100 غرام من البقدونس تحتوي على 20 جرعة يومية من فيتامين K، بينما تحتوي 100 غرام من الريحان 7 جرعات والسبانخ تحتوي على 6 جرعات”.

بدوره، سلط موقع (webteb) المتخصص في الصحة، على الجلطة لدموية، مشيرا أنها عبارة عن “تكتل من الخلايا الدموية، تغيرت في هيئتها من الشكل السائل الطبيعي إلى قوام أكثر صلابة”.

وحذرت مقدمة البرامج التلفزيونية الروسية، إيلينا ماليشيفا، من تجاوز الجرعة اليومية من فيتامين K، وقالت إن تناول ما مقداره 20 جرعة في البقدونس تشكل خطرا صحيا، لافتة إلى أن “مخاطر ظهور تجلط الدم أعلى بمقدار 20 مرة مما هي عليه في الحياة العادية”.

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