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أمير القصيم يزور غداً معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022) 

أمير القصيم يزور غداً معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022) 

محليات
أمير منطقة القصيم يقلد عددًا من الضباط رتبة عميد

أمير منطقة القصيم يقلد عددًا من الضباط رتبة عميد

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الأمير فيصل بن مشعل يرعى افتتاح أقسام تخصصية بالمدينة الطبية بجامعة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يرعى افتتاح أقسام تخصصية بالمدينة الطبية بجامعة القصيم

محليات

أمير القصيم يزور غداً معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022) 

أمير القصيم يزور غداً معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022) 
http://almnatiq.net/?p=1058342

يزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وبحضور معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، الدكتور سعود المتحمي، صباح اليوم الثلاثاء، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022)، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وذلك خلال الفترة 26-28 /3/ 1443هـ، وتقام فعالياته ومناشطه بمقر بيت الطالب ببريدة، بمشاركة 120 مشروعًا طلابيًا تمثل الإدارة العامة وإدارات التعليم بمحافظة عنيزة، الرس، البكيرية، والمذنب.

وبين مدير عام تعليم القصيم محمد الفريح أن الإدارة العامة أكملت كافة الاستعدادات لاستضافة المعرض لنشر ثقافة إبداع 2022 وإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة للطلاب والطالبات وتهيئتهم للمنافسة للحصول على مراكز متقدمة محليًا ودوليًا وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

مدير إدارة الموهوبين د.عبدالعزيز السكاكر أكد أن معرض الأولمبياد يجسد التميز والإبداع لدى طلاب وطالبات تعليم القصيم عبر مشاريع علمية متميزة حيث يتضمن المعرض 60 مشروعًا للبنين و60مشروعًا للبنات في البحث العلمي متضمنًا مجالات الطب والطاقة والهندسة والأنظمة الإلكترونية والروبورتات والأجهزة الذكية والهندسة البيئية وعلوم النبات ؛ تماشيًا مع سياسة التعليم في المملكة التي تسعى لتشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العلمي والاهتمام بالإنجازات العالمية في ميادين العلوم والمعرفة.

 

من جانبها أفادت مدير إدارة الموهوبات هند النويصري أن تعليم القصيم يحرص على تنمية روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب والطالبات وتهيئة بيئة جاذبة للمنافسة في المنظومة العالمية المعرفية وفق برنامج التحول الوطني2030 ، وأضافت أن المشاريع في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي تعكس مستوى الجودة والإتقان في العمل وما يحظى به أبناءنا وبناتنا من اهتمام وتعزيز وبناء للمهارات والقدرات بما يخدم عملية التنمية والتطوير، وذلك تحت إشراف نخبة من أعضاء التدريس في عدد من الجامعات ومشرفي ومشرفات إدارتي الموهوبين والموهوبات .

 

 

 

 

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