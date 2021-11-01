“البرهان” يكشف موعد اختيار رئيس الوزراء وإعلان مجلس السيادة

محررو المناطق:

جدد قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تأكيده على ضرورة التحركات الأخيرة التي أعلن خلالها حل مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء، لمعالجة “الخلل” الذي طرأ على مسار التحول في البلاد، كاشفا عن اختيار رئيس الوزراء وإعلان مجلس السيادة خلال يومين أو أسبوع.

وقال البرهان، في حوار نشرته وكالة سبوتنيك الروسية الحكومية، إنه “بالنظر للخريطة السياسية والاجتماعية، كان بها خلل كبير في مسار الفترة الانتقالية، حيث عجزت الأحزاب المكونة للائتلاف، في التوافق على أي من موضوعات الساعة، وفشلت في التوافق على قيام المجلس التشريعي، وقيام حكام الولايات، وفشلت حتى في احتواء القوى السياسية”.

وحول موعد إعلان أعضاء المجلس السيادي وأعضاء مجلس الوزراء، وهل ستكون الحكومة مستقلة كما نصت الوثيقة الدستورية؟ أكد قائد الجيش السوداني، أنهم حريصون على هذا الأمر، متابعا: “لن نتدخل في اختيار الوزراء، ولكن سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني، ولن نتدخل في من يختاره. والمجلس السيادي سيتم تشكيله في الأيام المقبلة”.

وأكمل: “رئيس الوزراء السابق تم اختياره بواسطة التوافق بين القوى السياسية والعسكرية، والآن القوى السياسية غير موجودة، ولدينا مسؤولية وطنية والتزام بأن نقود ونساعد في المرحلة الانتقالية حتى قيام الانتخابات. نحن سنختار رئيس الوزراء الذي سينتمي إلى التكنوقراط”، نافيا وجود أسماء مرشحة لنيل حقيبة رئاسة الوزراء حتى الآن.