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أمير حائل يستقبل المدير التنفيذي لمركز تمكين الكفاءات بوزارة ‏الداخلية

أمير حائل يستقبل المدير التنفيذي لمركز تمكين الكفاءات بوزارة ‏الداخلية
http://almnatiq.net/?p=1058357

نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل بما يقوم به مركز تمكين الكفاءات بوزارة الداخلية من ‏جهود ترمي إلى تحقيق أهداف وتطوير إستراتيجيات رأس المال البشري ‏لكافة منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها.‏

وأشاد خلال استقباله بمكتبه اليوم المدير التنفيذي لمركز ‏تمكين ‏الكفاءات بوزارة ‏الداخلية الدكتورعبدالعزيز الشقري وعدداً من ‏منسوبي ‏المركز , ‏بدور المركز في تطوير الكفاءات البشرية وتمكينهم من ‏أداء المهام الموكلة لهم وتعزيز قدراتهم الإدارية والمهنية بما ينعكس على ‏أداء العمل وجودة المخرجات. ‏

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرحٍ من المدير التنفيذي لمركز ‏تمكين الكفاءات بوزارة الداخلية عن جهود المركز لتطوير الموارد ‏البشرية وتمكين الكفاءات بالطريقة المثلى وتحديد فرص التطوير الوظيفي ‏لموظفي الوزارة لتحسين الاداء بما يتوافق مع رؤية الوزارة والاستفادة ‏من الكفاءات الحالية لدعم عملية تطوير أعمال وزارة الداخلية تحقيقاً ‏لرؤية المملكة 2030. ‏

 

 

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