أمير حائل يستقبل المدير التنفيذي لمركز تمكين الكفاءات بوزارة ‏الداخلية

نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بما يقوم به مركز تمكين الكفاءات بوزارة الداخلية من جهود ترمي إلى تحقيق أهداف وتطوير إستراتيجيات رأس المال البشري لكافة منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها.
وأشاد خلال استقباله بمكتبه اليوم المدير التنفيذي لمركز تمكين الكفاءات بوزارة الداخلية الدكتورعبدالعزيز الشقري وعدداً من منسوبي المركز , بدور المركز في تطوير الكفاءات البشرية وتمكينهم من أداء المهام الموكلة لهم وتعزيز قدراتهم الإدارية والمهنية بما ينعكس على أداء العمل وجودة المخرجات.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرحٍ من المدير التنفيذي لمركز تمكين الكفاءات بوزارة الداخلية عن جهود المركز لتطوير الموارد البشرية وتمكين الكفاءات بالطريقة المثلى وتحديد فرص التطوير الوظيفي لموظفي الوزارة لتحسين الاداء بما يتوافق مع رؤية الوزارة والاستفادة من الكفاءات الحالية لدعم عملية تطوير أعمال وزارة الداخلية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
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