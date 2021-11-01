أمير حائل يستقبل المدير التنفيذي لمركز تمكين الكفاءات بوزارة ‏الداخلية

نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل بما يقوم به مركز تمكين الكفاءات بوزارة الداخلية من ‏جهود ترمي إلى تحقيق أهداف وتطوير إستراتيجيات رأس المال البشري ‏لكافة منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها.‏

وأشاد خلال استقباله بمكتبه اليوم المدير التنفيذي لمركز ‏تمكين ‏الكفاءات بوزارة ‏الداخلية الدكتورعبدالعزيز الشقري وعدداً من ‏منسوبي ‏المركز , ‏بدور المركز في تطوير الكفاءات البشرية وتمكينهم من ‏أداء المهام الموكلة لهم وتعزيز قدراتهم الإدارية والمهنية بما ينعكس على ‏أداء العمل وجودة المخرجات. ‏

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرحٍ من المدير التنفيذي لمركز ‏تمكين الكفاءات بوزارة الداخلية عن جهود المركز لتطوير الموارد ‏البشرية وتمكين الكفاءات بالطريقة المثلى وتحديد فرص التطوير الوظيفي ‏لموظفي الوزارة لتحسين الاداء بما يتوافق مع رؤية الوزارة والاستفادة ‏من الكفاءات الحالية لدعم عملية تطوير أعمال وزارة الداخلية تحقيقاً ‏لرؤية المملكة 2030. ‏