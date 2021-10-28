نائب أمير الشرقية يرأس غدًا اجتماع مجلس المنطقة

المناطق - واس:

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة غدًا، جلسة الدورة الرابعة من الفترة السابعة للعام المالي ( 1442 / 1443هـ) لمجلس المنطقة الشرقية، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بمبنى الإمارة.

وأوضح أمين مجلس المنطقة المهندس بندر السبيعي، أنه سيتم في هذه الجلسة استعراض حالة إقفال المشاريع المعتمدة للعام المالي (1442 / 1443هـ)، ونسب إنجازها لبعض الجهات الحكومية الممثلة في المجلس، وتوصيات اللجان التابعة للمجلس والمشتملة على عدد من الموضوعات المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات، والمقترحات المقدمة من المواطنين وما تم التوصل إليه من توصيات.