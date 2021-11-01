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أمير مكة بالنيابة يطلع على برامج الإسكان التنموي بالمنطقة

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أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني

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أمير نجران يعتمد تحديث التشكيلات الإدارية بالإمارة

أمير نجران يعتمد تحديث التشكيلات الإدارية بالإمارة
http://almnatiq.net/?p=1058363
المناطق - واس:

اعتمد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم , التشكيلات الإدارية للوظائف بالإمارة والمحافظات والمراكز.

وأوضح سموه أن هذا التشكيل الإداري الجديد جاء لتطوير آلية العمل ومعالجة تفاوت الإنتاجية بين الموظفين، والوصول إلى إنتاجية عمل بشكل متقن , وإنهاء المخالفات الإدارية، مع معالجة وجود إدارات ووحدات إدارية محدثة في الهيكل التنظيمي الموحد لإمارات المناطق لا توجد لها وظائف معتمدة بالتشكيلات الإدارية بالإمارة ، لافتا إلى تم استقطاب فريق استشاري متخصص من معهد الإدارة العامة، قبل أكثر من عامين، للوقوف على طبيعة الوظائف، وإعداد دراسة استقصائية للواقع، مع اقتراح الحلول المناسبة.

وقال ” إنه بناء على توجيهات ومتابعة سمو وزير الداخلية، سعيًا لتنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 المعنية بقطاع العمل، وضمانًا للعدل بين ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، فقد جرى اعتماد قرارين، الأول حول نقل الوظائف داخل التشكيلات الإدارية، والثاني تحوير اثنتي عشرة وظيفة”, مؤكدا أن بلوغ أهداف هذا المشروع الضخم لن تتحقق إلا بالتفاني في العمل بكل صدق وأمانة وإخلاص.

ونوّه سموه بعناية وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- ، بتنمية القدرات البشرية، وتطوير بيئات العمل، بما يضمن مخرجات نوعية، ذات سمة تمكن من تعزيز التنافسية محليًا وعالميًا.

من جهته، أعرب وكيل إمارة نجران المكلف حسن بن عبده العذيقي، عن شكره لسمو أمير منطقة نجران على اعتماده القرارين اللذين سيسهمان في تطوير بيئة العمل مما يحقق الطموحات والمستهدفات الاستراتيجية التي تسير نحوها إمارة المنطقة.

فيما أوضح مدير الموارد البشرية بإمارة المنطقة مالك بن خديش أن القرارين سيعودان على بيئة العمل بشكل إيجابي ويحسنان من الأداء الوظيفي ومن طموحات الموظفين.

 

 

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