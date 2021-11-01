“المستفيد الخفي” أحد أسلحة “أداء” لقياس وتقييم الخدمات الحكومية المقدمة (فيديو)

محررو المناطق:

قال عادل أبو حيمد، المتحدث الرسمي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، إن “المستفيد الخفي” يقوم بعمليات تقييم موضوعية وحيادية لمعرفة مستوى مراكز الخدمة.

وأضاف أبوحميد، خلال تصريحات متلفزة، أن أداة المستفيد الخفي جاءت لتطوير الخدمات الحكومية في مناطق المملكة كافة، مشيرا إلى أنها أحد أدوات “أداء” لقياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية المقدمة.

ويعمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، لدعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، عبر أداة “المستفيد الخفي”، وهي من أدوات القياس المعتمدة من المركز لقياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية المقدمة، من خلال قياس امتثال مراكز وقنوات الخدمة التابعة للأجهزة العامة بمختلف أنواعها، كمراكز الخدمة المكانية، ومراكز الاتصال، والمواقع الإلكترونية، وقنوات التواصل الإلكتروني، بمعايير معينة تختلف من قطاع إلى آخر، وتستند على أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال.

ويقوم “المستفيد الخفي” المؤهل من مركز الأداء بزيارات سرية متعددة للجهات الحكومية بجميع قنوات خدماتها، سواء مكانية أو إلكترونية، أو مراكز الاتصال، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، يقيس من خلالها مستوى امتثال الخدمات للكشف عن فرص التحسين والتطوير لأداء الخدمات المقدمة، ويجري تقييمها بكل موضوعية وحيادية لصناع القرار في كل جهة.

ويبدأ المستفيد الخفي مهمته بالتخطيط بطريقة منهجية مدروسة، فيسهم ذلك في إنجاز العمل واستغلال الوقت والموارد ويضمن النتائج المرجو تحقيقها، ويحدد من خلالها نطاق العمل، حيث تُختار الجهة المراد تقييمها مع التركيز على خدمات محددة، بحيث تكون الخدمات أساسية ورئيسية وتشهد نسبة عالية من التعاملات.