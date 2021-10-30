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السديس يوجه بتحقيق الخطط التطويرية لمنظومة خدمات المسجد النبوي

السديس يوجه بتحقيق الخطط التطويرية لمنظومة خدمات المسجد النبوي

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السديس يوجه بتحقيق الخطط التطويرية لمنظومة خدمات المسجد النبوي

السديس يوجه بتحقيق الخطط التطويرية لمنظومة خدمات المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=1058392
محررو المناطق

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالوكلاء المساعدين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وذلك بحضور من قيادات الوكالة.

وأشاد السديس، بدعم القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين والعاملين بهما، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله-.

وأكد الرئيس العام خلال اللقاء على أهمية التعاون وتحقيق الخطط التطويرية لمنظومة خدمات المسجد النبوي الشريف وتحقيق أهدافها والحرص على تطوير العمل وتقديم البرامج والمقترحات التي تخدم زوار وقاصدي مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وأوصى السديس، ببذل المزيد من الجهد والاهتمام، ومواكبة رؤية بلادنا نحو التحوُّل الوطني وبرنامج رؤية المملكة 2030م , والإخلاص في العمل واستشعار عظمة الأعمال التي يقومون بها في خدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف.

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