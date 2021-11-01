أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني

محررو المناطق

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على تقارير أعمال المؤسسة العامة للتدريب التقني في منطقة مكة المكرمة وسير التدريب بعد العودة الحضورية في كافة المنشآت التدريبية بمحافظات المنطقة، ومشاريع التدريب التقني والتي تلبي احتياج المحافظات من التدريب والتأهيل المهني من خلال 261 منشأة تدريبية قائمة ما بين الكليات التقنية للبنين والمعاهد الصناعية ومعاهد التدريب في السجون والشراكات الإستراتيجية وكذلك منشآت التدريب الأهلي، بالإضافة إلى إحصائيات القبول والتسجيل ومؤشرات برنامج التنسيق الوظيفي وأعداد التخصصات التي تلبي احتياج المنطقة والبالغ عددها 149 تخصصاً موزعة على المنشآت.

كما استعرض إحصاءات برامج مركز الأعمال وخدمة المجتمع لتطوير موظفي العديد من الجهات الحكومية ومنهم موظفي إمارة مكة، حيث بلغت الدورات المقدمة للأمارة 13 برنامجا شملت تأهيل 260 موظفاً في برامج مختلفة.