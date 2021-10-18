أمير مكة بالنيابة يطلع على برامج الإسكان التنموي بالمنطقة

محررو المناطق

رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير وعدد من مسؤولي الوزارة.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على برامج الإسكان التنموي بالمنطقة والتي ستوفر 11 ألف وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة وتسهم في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول ،2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، ورفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي بالمملكة.

ويهدف الإسكان التنموي لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق حاجاتهم وقدراتهم المادية، وبلغ عدد الوحدات المُسلمة أكثر من 1000 وحدة اسكان تنموي