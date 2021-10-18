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بالشروط ورابط التقديم.. 48 وظيفة شاغرة بأمانة حائل

بالشروط ورابط التقديم.. 48 وظيفة شاغرة بأمانة حائل
http://almnatiq.net/?p=1058417
محررو المناطق

كشفت أمانة منطقة حائل، عن حاجتها لمجموعة من الوظائف بالأمانة والبلديات التابعة للمنطقة، وذلك ضمن جهود مكافحة التشوه البصري.

وقالت الأمانة، إن هناك 48 وظيفة بالأمانة والبلديات التابعة، بنظام التعاقد المؤقت لمدة 90 يومًا، وتشمل الرجال والنساء، لأداء مهام التشوه البصري.

وأوضحت الأمانة –عبر تويتر- أن التقديم يكون عن طريق موقع أمانة منطقة حائل الإلكتروني، لمدة خمسة أيام، اعتبارا من اليوم الإثنين (1 نوفمبر 2021م).

وأضافت أنه يشترط في المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، والعمر من 20 إلى 35 عاما، والحصول على مؤهل ثانوية عامة ويفضل من لديه خبرات سابقة، والتفرغ التام للعمل، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت أمانة حائل إلى أنه يمكن التسجيل على الوظائف الشاغرة من خلال الرابط التالي:

https://www.amanathail.gov.sa/ESPortal/Jobs/discription.aspx

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