هل تساقط الشعر مؤشر على سوء الحالة النفسية للنساء؟.. خبير يجيب (فيديو)  

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قال د. عبد الرحمن العازمي، خبير الإرشاد النفسي والأسري، إن الدراسات أثبتت وجود علاقة بين قضم الأظافر وشد الشعر، بالحالة النفسية التي يمر بها الشخص.

وأضاف العازمي، خلال لقاء ببرنامج “صباح السعودية”، أن إحدى الدراسات أكدت أن سوء الشعر سواء تقصف أو تساقط، مؤشر على سوء الحالة النفسية لدى 60% من النساء.

وأشار خبير الإرشاد النفسي والأسري، إلى أن دراسات أخرى أكدت أن سعادة النساء النفسية في الشعر وكلما كان جميلاً ومرتبًا تزيد ثقتها في نفسها.

https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1455116733673582593?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455116733673582593%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fajel.sa%2FpVZwXY%2F