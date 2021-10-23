احدث الأخبار

20 برنامجا ومبادرة.. السديس يدشن خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي
محليات
 استدعاء الآلاف من سيارة هيونداي “Azera”.. والتجارة تكشف السبب
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يتسلم تقريرا عن أعمال جامعة “المؤسس”
منطقة مكة المكرمة
  جامعة “المؤسس” تطلق مسابقة العمل التطوعي بين الكليات
محليات
 أخصائي جراحة يحذر من وفاة الأطفال بسبب العنب والمكسرات (صورة)
أبرز المواد
 مدفعية الجيش اليمني تدمر طقمين يحملان تعزيزات لمليشيا الحوثي في مأرب  
أبرز المواد
 هل تساقط الشعر مؤشر على سوء الحالة النفسية للنساء؟.. خبير يجيب (فيديو)  
أبرز المواد
 بالشروط ورابط التقديم.. 48 وظيفة شاغرة بأمانة حائل
أبرز المواد
 “الشنة والمجلاد”.. آخر خطوات إحياء الموروث الشعبي لحفظ التمور
أبرز المواد
 نقلة نوعية لأهالي المنطقة.. افتتاح مركز صحي العسيلة بمكة
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 62 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق (فيديو)
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يطلع على برامج الإسكان التنموي بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
عاجل

أخصائي جراحة يحذر من وفاة الأطفال بسبب العنب والمكسرات (صورة)

20 برنامجا ومبادرة.. السديس يدشن خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي

20 برنامجا ومبادرة.. السديس يدشن خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي

محليات
استدعاء الآلاف من سيارة هيونداي “Azera”.. والتجارة تكشف السبب

استدعاء الآلاف من سيارة هيونداي “Azera”.. والتجارة تكشف السبب

أبرز المواد
أمير مكة بالنيابة يتسلم تقريرا عن أعمال جامعة “المؤسس”

أمير مكة بالنيابة يتسلم تقريرا عن أعمال جامعة “المؤسس”

منطقة مكة المكرمة
 جامعة “المؤسس” تطلق مسابقة العمل التطوعي بين الكليات

 جامعة “المؤسس” تطلق مسابقة العمل التطوعي بين الكليات

محليات

هل تساقط الشعر مؤشر على سوء الحالة النفسية للنساء؟.. خبير يجيب (فيديو)  

هل تساقط الشعر مؤشر على سوء الحالة النفسية للنساء؟.. خبير يجيب (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1058421
محررو المناطق

قال د. عبد الرحمن العازمي، خبير الإرشاد النفسي والأسري، إن الدراسات أثبتت وجود علاقة بين قضم الأظافر وشد الشعر، بالحالة النفسية التي يمر بها الشخص.

وأضاف العازمي، خلال لقاء ببرنامج “صباح السعودية”، أن إحدى الدراسات أكدت أن سوء الشعر سواء تقصف أو تساقط، مؤشر على سوء الحالة النفسية لدى 60% من النساء.

وأشار خبير الإرشاد النفسي والأسري، إلى أن دراسات أخرى أكدت أن سعادة النساء النفسية في الشعر وكلما كان جميلاً ومرتبًا تزيد ثقتها في نفسها.

https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1455116733673582593?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1455116733673582593%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fajel.sa%2FpVZwXY%2F

روابط ذات صلة

للحصول على سعر أمثل.. خبير يحدد التوقيت الأمثل لشراء السيارات (فيديو)

للحصول على سعر أمثل.. خبير يحدد التوقيت الأمثل لشراء السيارات (فيديو)
“الصحة” توضح العلاقة بين الحالة النفسية للسيدات والإصابة بسرطان الثدي

“الصحة” توضح العلاقة بين الحالة النفسية للسيدات والإصابة بسرطان الثدي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*