أخصائي جراحة يحذر من وفاة الأطفال بسبب العنب والمكسرات (صورة)

محررو المناطق

نشر الدكتور فواز المغامس، أخصائي الجراحة، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” للتحذير من خطورة الاختناقات التي تحدث للأطفال في سن مبكرة.

وأوضح المغامس، من خلال صورة مرفقة بالتغريدة، تُظهر تعرض طفل للاختناق، نتيجة استقرار حبة عنب في مجرى الهواء، مشيرًا إلى أنه نشرها لنشر الوعي والتحذير من هذه الظاهرة، التي تعتبر السبب الرئيسي الرابع لوفاة الأطفال دون سن الخامسة.

وتابع: “الأطعمة مثل العنب والمكسرات وما شابه تسبب ذلك، ويجب تقطيعها جيدا، وتشجيع الطفل على “المضغ” والجلوس بوضعية صحيحة”.