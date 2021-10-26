 جامعة “المؤسس” تطلق مسابقة العمل التطوعي بين الكليات

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دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مسابقة معالي رئيس الجامعة للعمل التطوعي بين الكليات في نسختها الخامسة والتي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيل دور الطلبة من خلال تخصصاتهم العلمية، وذلك صباح اليوم الأثنين 62 / 3 / 1443هـ بمكتب معاليه بالإدارة العليا.

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح مفصل عن آلية المسابقة والتي تعتمد على تقديم مشاريع تطوعية من التخصصات العلمية لكل كلية، وذلك بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، ووكيل العمادة للأنشطة والمهارات الدكتور عبد العزيز بن عمر العماري، ومدير إدارة العمل التطوعي الأستاذ متعب حسين المالكي، ومشرف البرامج التطوعية الأستاذ محمد ذاكر الزبيدي.

وأشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بالجهود التي تبذلها عمادة شؤون الطلاب ممثلة في إدارة العمل التطوعي في نشر ثقافة العمل التطوعي لتحقيق رؤية المملكة 2030″ من خلال تحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات من مختلف الكليات بالجامعة على المشاركة وتنفيذ مشاريع تطوعية والمبادرة بتقديم أعمال تطوعية من واقع التخصص داخل وخارج الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة ستساهم بفاعلية في مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله من خلال زراعة مئة ألف شتلة من خلال المتطوعين والمتطوعات من طلبة الجامعة ومنسوبيها.

كما أشاد بالتعاون البناء مع قطاعات الدولة المختلفة ومشاركة الطلاب والطالبات في الأعمال التطوعية المختلفة.

من جانبه بين عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المسابقة حققت نجاح باهر في النسخ الأربع الماضية فقد بلغ عدد المشاريع التطوعية المشاركة خلال النسخ الأربع الماضية 50 مشروع تطوعي بمشاركة 640 طالبًا بواقع 17970 ساعة تطوعية، ووصل عدد المستفيدين منها 16080 مستفيدًا.